Богдан Борман,
26 октября 2022, 20:31 — REGNUM В середине сентября ИА REGNUM опубликовал материал «По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю». Как и обещал, делаю еще одну «вылазку» спустя пару месяцев, чтобы посмотреть, а изменения-то какие-нибудь есть? Показываю…
В этом доме жильцов не осталось, в фотографию попал маршрутный автобус — количество маршрутов увеличивается в Мариуполе чуть ли не каждый месяц
Богдан Борман © ИА REGNUM
Как и в прошлый раз, я начал свой пеший тур с пригородной автостанции. И тут же бросились в глаза многочисленные траншеи, с заменой труб и кранов. Я не специалист, но по-моему это идет ремонт отопительной системы.
Немалая часть мусора убрана с пригородной автостанции, но работы еще много. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Уже на въезде в город идёт активный ремонт трубопроводной системы. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Разбитые здания продолжают стоять, ждут свою очередь на снос и возведения на их месте новых, современных домов.
Пока неизвестно, будет ли восстановлен этот дом. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г
Богдан Борман © ИА REGNUM
Разбитые электрощитки
Богдан Борман © ИА REGNUM
Буквально в десяти метрах уже работают новые электрощиты. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Подъезд жилого дома. Вы можете себе представить силу взрыва
Богдан Борман © ИА REGNUM
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Кладбище легковых автомобилей в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Настоящее небольшое кладбище легковых автомобилей
Богдан Борман © ИА REGNUM
Тот самый полицейский участок, в котором 9 мая 2014 года мариупольские правоохранители приняли неравный бой против карательного отряда киевского режима
Богдан Борман © ИА REGNUM
Как видите, киевский режим почти за 8 лет даже не захотел восстановить старинное здание. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Стройматериалы для капитального ремонта крыши
Богдан Борман © ИА REGNUM
Большая часть специалистов и строительной техники на данный момент занята восстановлением уцелевших зданий и возведением новых, но и про места отдыха не забывают.
Большая стройка — одна из многих. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Строительной техники на улицах Мариуполя много
Богдан Борман © ИА REGNUM
Большая стройка. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Парк Победы (или как называют его мариупольцы «Парк у самолета») скоро будет восстановлен полностью, как и сам памятник советской крылатой машине с красными звездами.
Восстановление парка Победы в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Самолёт МиГ-17 в парке Победы в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Ремонт парка и памятника в самом разгаре — возможно, даже успеют в этом году
Богдан Борман © ИА REGNUM
Площадь Ленина восстановлена, вечером тут включается освещение на фонарях и трибунах
Богдан Борман © ИА REGNUM
Уличные фонари горят
Богдан Борман © ИА REGNUM
Поливочная система на площади восстановлена
Богдан Борман © ИА REGNUM
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина
Богдан Борман © ИА REGNUM
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина
Богдан Борман © ИА REGNUM
Мусора на улицах стало в разы меньше, а мусорные кучи вдоль дороги уже почти не встречаются. В том же подземном переходе уже можно спокойно передвигаться — обломки оттуда убраны.
На плитке остался след от прилета снаряда
Богдан Борман © ИА REGNUM
Появились «закусочные на колесах» — ассортимент еды пока, к сожалению, не особо большой. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Дом с муралом уцелел — электричество восстановлено. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Мусор собран в кучи — его скоро вывезут. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
На месте бывшей военной части ВСУ, уже работает мирное производство. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание бывшей школы № 3 (я в ней учился) — идёт капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Недавно установленный памятник Александру Невскому — создан мастерами Санкт-Петербурга
Богдан Борман © ИА REGNUM
Мурал с девочкой Миланой будет восстановлен
Богдан Борман © ИА REGNUM
СМИ киевского режима в новостях не хотят замечать очевидное — в Мариуполе непрерывно идёт гигантская работа. За полгода в нашем городе сделано больше, чем за более чем тридцать лет так называемой независимости б. УССР. Ну а мы продолжаем следить за городскими событиями.
Читайте ранее в этом сюжете:
По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю