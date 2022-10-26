26 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Борман, , 20:31 — REGNUM В середине сентября ИА REGNUM опубликовал материал «По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю». Как и обещал, делаю еще одну «вылазку» спустя пару месяцев, чтобы посмотреть, а изменения-то какие-нибудь есть? Показываю…

В этом доме жильцов не осталось, в фотографию попал маршрутный автобус — количество маршрутов увеличивается в Мариуполе чуть ли не каждый месяц Богдан Борман © ИА REGNUM

Как и в прошлый раз, я начал свой пеший тур с пригородной автостанции. И тут же бросились в глаза многочисленные траншеи, с заменой труб и кранов. Я не специалист, но по-моему это идет ремонт отопительной системы.

Немалая часть мусора убрана с пригородной автостанции, но работы еще много. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Уже на въезде в город идёт активный ремонт трубопроводной системы. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Разбитые здания продолжают стоять, ждут свою очередь на снос и возведения на их месте новых, современных домов.

Пока неизвестно, будет ли восстановлен этот дом. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г Богдан Борман © ИА REGNUM

Разбитые электрощитки Богдан Борман © ИА REGNUM Буквально в десяти метрах уже работают новые электрощиты. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Подъезд жилого дома. Вы можете себе представить силу взрыва Богдан Борман © ИА REGNUM

Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Кладбище легковых автомобилей в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Настоящее небольшое кладбище легковых автомобилей Богдан Борман © ИА REGNUM

Тот самый полицейский участок, в котором 9 мая 2014 года мариупольские правоохранители приняли неравный бой против карательного отряда киевского режима Богдан Борман © ИА REGNUM

Как видите, киевский режим почти за 8 лет даже не захотел восстановить старинное здание. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Стройматериалы для капитального ремонта крыши Богдан Борман © ИА REGNUM

Большая часть специалистов и строительной техники на данный момент занята восстановлением уцелевших зданий и возведением новых, но и про места отдыха не забывают.

Большая стройка — одна из многих. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительной техники на улицах Мариуполя много Богдан Борман © ИА REGNUM

Большая стройка. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Парк Победы (или как называют его мариупольцы «Парк у самолета») скоро будет восстановлен полностью, как и сам памятник советской крылатой машине с красными звездами.

Восстановление парка Победы в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Самолёт МиГ-17 в парке Победы в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Ремонт парка и памятника в самом разгаре — возможно, даже успеют в этом году Богдан Борман © ИА REGNUM

Площадь Ленина восстановлена, вечером тут включается освещение на фонарях и трибунах Богдан Борман © ИА REGNUM

Уличные фонари горят Богдан Борман © ИА REGNUM Поливочная система на площади восстановлена Богдан Борман © ИА REGNUM

Обновленная детская площадка там же на площади Ленина Богдан Борман © ИА REGNUM Обновленная детская площадка там же на площади Ленина Богдан Борман © ИА REGNUM

Мусора на улицах стало в разы меньше, а мусорные кучи вдоль дороги уже почти не встречаются. В том же подземном переходе уже можно спокойно передвигаться — обломки оттуда убраны.

На плитке остался след от прилета снаряда Богдан Борман © ИА REGNUM

Появились «закусочные на колесах» — ассортимент еды пока, к сожалению, не особо большой. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Дом с муралом уцелел — электричество восстановлено. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мусор собран в кучи — его скоро вывезут. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

На месте бывшей военной части ВСУ, уже работает мирное производство. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание бывшей школы № 3 (я в ней учился) — идёт капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Недавно установленный памятник Александру Невскому — создан мастерами Санкт-Петербурга Богдан Борман © ИА REGNUM

Мурал с девочкой Миланой будет восстановлен Богдан Борман © ИА REGNUM

СМИ киевского режима в новостях не хотят замечать очевидное — в Мариуполе непрерывно идёт гигантская работа. За полгода в нашем городе сделано больше, чем за более чем тридцать лет так называемой независимости б. УССР. Ну а мы продолжаем следить за городскими событиями.

Читайте ранее в этом сюжете: По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю