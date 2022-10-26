Богдан Борман, 26 октября 2022, 20:31 — REGNUM В середине сентября ИА REGNUM опубликовал материал «По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю». Как и обещал, делаю еще одну «вылазку» спустя пару месяцев, чтобы посмотреть, а изменения-то какие-нибудь есть? Показываю…

В этом доме жильцов не осталось, в фотографию попал маршрутный автобус — количество маршрутов увеличивается в Мариуполе чуть ли не каждый месяц
В этом доме жильцов не осталось, в фотографию попал маршрутный автобус — количество маршрутов увеличивается в Мариуполе чуть ли не каждый месяц
Богдан Борман © ИА REGNUM

Как и в прошлый раз, я начал свой пеший тур с пригородной автостанции. И тут же бросились в глаза многочисленные траншеи, с заменой труб и кранов. Я не специалист, но по-моему это идет ремонт отопительной системы.

Немалая часть мусора убрана с пригородной автостанции, но работы еще много. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Немалая часть мусора убрана с пригородной автостанции, но работы еще много. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Уже на въезде в город идёт активный ремонт трубопроводной системы. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Уже на въезде в город идёт активный ремонт трубопроводной системы. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM

Разбитые здания продолжают стоять, ждут свою очередь на снос и возведения на их месте новых, современных домов.

Пока неизвестно, будет ли восстановлен этот дом. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Пока неизвестно, будет ли восстановлен этот дом. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г
Богдан Борман © ИА REGNUM
Разбитые электрощитки
Буквально в десяти метрах уже работают новые электрощиты. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Разбитые электрощитки
Богдан Борман © ИА REGNUM
Буквально в десяти метрах уже работают новые электрощиты. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Подъезд жилого дома. Вы можете себе представить силу взрыва
Подъезд жилого дома. Вы можете себе представить силу взрыва
Богдан Борман © ИА REGNUM
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Кладбище легковых автомобилей в Мариуполе
Кладбище легковых автомобилей в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Настоящее небольшое кладбище легковых автомобилей
Настоящее небольшое кладбище легковых автомобилей
Богдан Борман © ИА REGNUM
Тот самый полицейский участок, в котором 9 мая 2014 года мариупольские правоохранители приняли неравный бой против карательного отряда киевского режима
Тот самый полицейский участок, в котором 9 мая 2014 года мариупольские правоохранители приняли неравный бой против карательного отряда киевского режима
Богдан Борман © ИА REGNUM
Как видите, киевский режим почти за 8 лет даже не захотел восстановить старинное здание. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Как видите, киевский режим почти за 8 лет даже не захотел восстановить старинное здание. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Стройматериалы для капитального ремонта крыши
Стройматериалы для капитального ремонта крыши
Богдан Борман © ИА REGNUM

Большая часть специалистов и строительной техники на данный момент занята восстановлением уцелевших зданий и возведением новых, но и про места отдыха не забывают.

Большая стройка — одна из многих. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Большая стройка — одна из многих. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Строительной техники на улицах Мариуполя много
Строительной техники на улицах Мариуполя много
Богдан Борман © ИА REGNUM
Большая стройка. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Большая стройка. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM

Парк Победы (или как называют его мариупольцы «Парк у самолета») скоро будет восстановлен полностью, как и сам памятник советской крылатой машине с красными звездами.

Восстановление парка Победы в Мариуполе
Восстановление парка Победы в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Самолёт МиГ-17 в парке Победы в Мариуполе
Самолёт МиГ-17 в парке Победы в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Ремонт парка и памятника в самом разгаре — возможно, даже успеют в этом году
Ремонт парка и памятника в самом разгаре — возможно, даже успеют в этом году
Богдан Борман © ИА REGNUM
Площадь Ленина восстановлена, вечером тут включается освещение на фонарях и трибунах
Площадь Ленина восстановлена, вечером тут включается освещение на фонарях и трибунах
Богдан Борман © ИА REGNUM
Уличные фонари горят
Поливочная система на площади восстановлена
Уличные фонари горят
Богдан Борман © ИА REGNUM
Поливочная система на площади восстановлена
Богдан Борман © ИА REGNUM
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина
Богдан Борман © ИА REGNUM
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина
Богдан Борман © ИА REGNUM

Мусора на улицах стало в разы меньше, а мусорные кучи вдоль дороги уже почти не встречаются. В том же подземном переходе уже можно спокойно передвигаться — обломки оттуда убраны.

На плитке остался след от прилета снаряда
На плитке остался след от прилета снаряда
Богдан Борман © ИА REGNUM
Появились «закусочные на колесах» — ассортимент еды пока, к сожалению, не особо большой. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Появились «закусочные на колесах» — ассортимент еды пока, к сожалению, не особо большой. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Дом с муралом уцелел — электричество восстановлено. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Дом с муралом уцелел — электричество восстановлено. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Мусор собран в кучи — его скоро вывезут. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Мусор собран в кучи — его скоро вывезут. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
На месте бывшей военной части ВСУ, уже работает мирное производство. Мариуполь, октябрь 2022 г.
На месте бывшей военной части ВСУ, уже работает мирное производство. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание бывшей школы № 3 (я в ней учился) — идёт капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Здание бывшей школы № 3 (я в ней учился) — идёт капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман © ИА REGNUM
Недавно установленный памятник Александру Невскому — создан мастерами Санкт-Петербурга
Недавно установленный памятник Александру Невскому — создан мастерами Санкт-Петербурга
Богдан Борман © ИА REGNUM
Мурал с девочкой Миланой будет восстановлен
Мурал с девочкой Миланой будет восстановлен
Богдан Борман © ИА REGNUM

СМИ киевского режима в новостях не хотят замечать очевидное — в Мариуполе непрерывно идёт гигантская работа. За полгода в нашем городе сделано больше, чем за более чем тридцать лет так называемой независимости б. УССР. Ну а мы продолжаем следить за городскими событиями.

Читайте ранее в этом сюжете: По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю