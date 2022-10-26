Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Дефицит бюджета в Ленинградской области запланирован на 2023 год в размере 11,7 млрд рублей, сообщил 26 октября на депутатских слушаниях в Законодательном собрании региона первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Рассмотрение бюджета Ленобласти на 2023 год в ЗакСе vk.com/lenoblzaks

Доходы областного бюджета в 2023 году составят 171,3 млрд рублей, расходы — 183 млрд рублей. В целом прогноз поступлений налоговых доходов в областной бюджет на 2023 год ожидается не ниже уровня текущего года — 151,1 млрд рублей.

Чиновник отметил, что дефицит региональной казны в 2023 году запланирован на уровне 11,7 млрд рублей, или 7,6% к уровню собственных доходов, с постепенным снижением к 2025-му году до 596 млн рублей.

«Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и традиционно будут полностью заложены при первых уточнениях бюджета в 2023 году», — сказал чиновник и добавил, что доходы консолидированного бюджета Ленобласти (с учетом бюджетов муниципальных образований) составят 214 млрд рублей, расходы — 227 млрд рублей, дефицит — 13,6 млрд рублей.

Напомним, что первое чтение законопроекта запланировано на 9 ноября, а за день до этого в Кингисеппе пройдут публичные слушания по бюджету-2023.

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