Москва, 26 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Снижение в России средней суммы ипотечного кредита является проявлением вполне рационального экономического поведения заемщиков в условиях опасений по поводу снижения располагаемых доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в сентябре 2022 средний размер ипотечного займа в РФ снизился на 2,2% если сравнивать с августом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Такая же ситуация наблюдалась на рубеже 2014–2015 годов, когда неуверенность также была превалирующим фактором потребительского настроения, — сказал Цыганов. — В итоге в 2022 году часть ипотечников выбрала квартиры меньшей площади или в менее престижном районе, чем планировали ранее. Кто-то решил изменить категорию дома с бизнес- на комфорт-класс, а кто-то стал рассматривать вторичную недвижимость и использовал ипотечный кредит только на небольшую недостающую до необходимой суммы величину».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в ближайшей перспективе снизятся объемы строительства и замедлится ввод нового жилья.