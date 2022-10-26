Москва, , 15:45 — REGNUM В ходе тренировки сил стратегического сдерживания была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава, сообщается 26 октября на сайте Кремля.

«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура в Камчатском крае были произведены в ходе тренировки сил стратегического сдерживания.

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