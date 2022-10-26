Москва, , 15:44 — REGNUM Киевским режимом напрямую управляют из США, сообщил 26 октября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», — сказал Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ.

По словам российского президента, американцы используют Киев как таран против России и Союзного государства.

Путин уверен, что западные спецслужбы в целом пытаются дестабилизировать ситуацию на пространстве СНГ.