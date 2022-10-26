Москва, 26 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко 24 октября доложил о развитии цифровой инфраструктуры.

Jojotoweb.com Интернет

Вице-премьер отметил, что правительство, несмотря на текущую геополитическую ситуацию и пандемию, ежегодно перевыполняет все показатели национальной цели по цифровой трансформации. Он также добавил, Россия занимает 6-е место среди стран — лидеров по доступности интернета.

Кроме того, правительство регулярно мониторит потребности IT-специалистов, реализуются беспрецедентные меры поддержки, проводится комплексная работа по обеспечению высокого уровня кибербезопасности.

Продолжается работа над устранением цифрового неравенства и подключению к сети интернет малочисленных населённых пунктов.

«На прошлый год в девять раз увеличилось количество подключённых социально значимых объектов. Это почти 86 тысяч ФАПов, школ, больниц, пожарных частей. Мы продолжаем эту работу. Очень важно, что мы работаем также с малыми населёнными пунктами, о чём Вы нам на совещаниях очень часто говорили. Это население от 100 до 500 человек. Это затратно, но это крайне нужно, чтобы была связанность и граждане могли получать услуги онлайн», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Благодаря реализации мер поддержки национального проекта «Цифровая экономика» мобильная связь и скоростной интернет появятся по всей России, даже в труднодоступных и малонаселенных территориях страны. К примеру, в Якутии жители одного из самых отдалённых сёл арктической зоны получили высокоскоростной интернет. В селе Жилинда Оленёкского района запустили волоконно-оптическую линию связи. Кабель разработали специально для использования в условиях вечной мерзлоты.

Активными цифровыми пользователями стали 4 тысячи жителей сёл и деревень Пермского края. «Свыше 20 тысяч жителей Прикамья в 2021–2022 гг. были обеспечены сотовой связью. В этом году доступ к цифровым сервисам уже появился как минимум в 30 малых населенных пунктах. В ближайшие три года мы должны реализовать проекты по связи в сёлах и деревнях от 100 до 500 человек. Все работы будут выполнены в соответствии со стратегией цифровой трансформации» — рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Ранее в Чувашии был завершен первый этап проекта по устранению цифрового неравенства. До 328 населенных пунктов республики, где живут от 250 до 500 человек проложено около 2000 км волоконно-оптических линий связи. В селениях были установлены точки доступа в интернет по технологии Wi-Fi.

Кроме этого, до конца декабря по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» высокоскоростной мобильный интернет появится в 659 населенных пунктах. До 31 марта 2022 года — еще в 893 селах, деревнях и поселках.