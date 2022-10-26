Москва, 26 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В ряде городов России количество предложений арендных квартир выросло на 50-100% за месяц, что явно влияет на рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные ЦИАН о том, что в РФ продолжает дешеветь аренда квартир.

Merio Аренда

«На рынок аренды крупных городов в сентябре–октябре 2022 года вышло значительное количество квартир, принадлежащих гражданам, решившим провести ближайшие месяцы за пределами России, — сказал Ковригин. — Одномоментный выход их рынок как купли-продажи, так и аренды привел к появлению ощутимых скидок, большей лояльности к потенциальным арендаторам и появлению конкуренции между арендодателями. В ряде городов количество предложений арендных квартир выросло на 50-100% за месяц, что явно влияет на рынок. На этом фоне наблюдается и снижение арендных ставок на 3-5%, которое может достигать 10% при реальном торге».

Однако, как полагает Ковригин, продолжение данной тенденции маловероятно, поток новых потенциальных арендодателей к концу октября 2022 года кратно сократился, и этот фактор перестает действовать.

«Часть квартир сдается в аренду и одновременно выставлено на продажу, и они уйдут с арендного рынка в течение нескольких месяцев. Поэтому можно ожидать стабилизации рынка аренды и его оживления вслед за экономической активностью и снижением уровня тревожности в обществе», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург возглавил рейтинг по спросу у жителей России на аренду жилья в период новогодних праздников.