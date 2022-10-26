Джакарта, , 15:43 — REGNUM Индонезия готова помочь Восточному Тимору оптимизировать цифровой сектор, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Министр связи и информационных технологий Индонезии Джонни Плейт встретился с представителями Восточного Тимора.

«Мы обсудили сотрудничество в нескольких областях в соответствии с функциями и обязанностями каждого министерства. В отношении цифровизации, такой как оцифровка вещания и осуществление цифровой трансформации», — заявил министр связи и информационных технологий Джонни Плейт.

Стороны обсудили роль Индонезии в качестве председателя G20 в поддержке глобальной цифровой повестки дня и, в частности, важность управления трансграничными потоками данных.

Индонезия планирует обучать сотрудников цифровым технологиям из Восточного Тимора, чтобы они могли расширить потенциал и воспользоваться преимуществами существующей цифровой инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил приверженность Индонезии поддержке борьбы палестинского народа в определении судьбы и независимости страны.

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