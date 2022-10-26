Москва, , 15:43 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2023 года возможности правительства РФ и региональных правительств устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума

До указанного срока российскому правительству также предоставляется право устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов осуществления закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.

Допускается возможность по соглашению сторон изменять предмет, цену, срок, порядок оплаты контрактов, заключенных до 1 января 2024 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие форс-мажорные обстоятельства. Изменения контрактов станут возможны на основании решения правительства РФ, правительств регионов и местных администраций.

Поправками ко второму чтению также уточняются случаи осуществления закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Подобные закупки станут доступны для федеральных ведомств, перечень которых утвердит правительство РФ. Эти ведомства и Минобороны России смогут осуществлять закупки у единственного поставщика, необходимые для проведения специальной военной операции.

Кроме того, до 1 января 2024 года предусмотрена возможность по соглашению сторон изменять существующие условия контрактов, заключенных в сфере обороны и безопасности с единственным поставщиком.

Для заказчиков, которые делают закупки у единственного поставщика, необходимые для проведения специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму, Управления делами президента РФ предлагается отменить до 1 января 2024 года предельный размер годового объема таких закупок, составляющего 50 млн рублей.

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