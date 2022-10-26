Донецк, , 15:43 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли населённые пункты Гольмовский и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 14:55 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм

Также указывается, что в 15:05 боевики ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Гольмовскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдума во втором чтении приняла законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации