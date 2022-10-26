Кабул, , 15:43 — REGNUM Афганистан — самая опасная страна для женщин и девочек, заявила заместитель директора Human Rights Watch (HRW) по вопросам женщин Хизер Барр, касаясь нападения на образовательный центр «Кадж» в Кабуле. Об этом сообщает Afghanistan International.

Афганские женщины DFID — UK Department for International Development

На заседании комитета по международным отношениям Европарламента Барр заявила, что международное сообщество должно поддержать афганских женщин и девочек и ввести санкции против лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе муллы Хайбатуллы, которые не позволяют девочкам ходить в школу.

Барр сказала, что более 50 студенток-хазареек погибли в результате нападения на образовательный центр «Кадж», что, по её словам, отражает положение женщин и девочек в Афганистане.

Представитель HRW заявила, что ни в одной стране мира женщины и девушки не лишены права на образование, работу и поездки. Насилие в отношении женщин и девочек в Афганистане растёт с каждым днём, и участницы акций протеста подвергаются жестокому преследованию.

Барр сказала, что ежедневно получает сообщения о насилии в отношении хазареек и шииток. По ее словам, доступ к информации в Афганистане стал затруднен из-за введённых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничений в отношении СМИ и журналистов.

Она заявила, что хотя Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и следит за ситуацией с правами человека, этого недостаточно, и мир должен обратить серьёзное внимание на ситуацию с правами человека в этой стране.

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