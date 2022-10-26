Москва, 26 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В России банковские карты UnionPay будут развиваться в большей степени для тех, кто ориентирован на частые поездки в восточные страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что в РФ большая часть населения не смогла ответить на вопросы о карте UnionPay.

Ejinsight.com UnionPay

«Карта UnionPay не настолько популярна и вряд ли сможет в ближайшее время стать полноценной заменой Visa и MasterCard, — сказал Ковригин. — Её выпускают далеко не все банки. С подсанкционными российскими финучреждениями не желает строить партнерские отношения сама платёжная система. Карта UnionPay принимается к оплате далеко не везде. Поэтому UnionPay в России будет развиваться в большей степени для тех, кто ориентирован на частые поездки в восточные страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Турция намерена найти альтернативу карте «Мир».