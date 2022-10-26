Москва, , 15:39 — REGNUM В России, как и в большинстве стран мира, пока нет условий для того, чтобы криптовалюты стали полноценным инструментом расчета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что жители РФ по-прежнему скептично относятся к криптовалютам и лишь совсем немногие готовы пользоваться ими при расчетах.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«Криптовалюты в ближайшей перспективе не смогут заменить иные инструменты международных платежей, — констатировал Ковригин. — Во-первых, расчёты в криптовалютах, особенно в биткоине, несут немалые издержки. Цепочки транзакций стали слишком большими. Сейчас перевод криптовалюты другому участнику уже влетает в копеечку. Во-вторых, криптовалюта слишком волатильна, и обладание ею даже на временном промежутке в несколько дней несет риски сильного изменения стоимости. В-третьих, расчёты в криптовалютах, особенно среди бизнес-сообщества, сомнительны с точки зрения российского законодательства. Не думаю, что этот тренд изменится в ближайшем будущем. В России, как и в большинстве стран мира, пока нет условий для того, чтобы криптовалюты стали полноценным инструментом расчета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, биткоин продолжает торговаться выше уровня в 19 тыс. долларов.

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