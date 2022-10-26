Кишинёв, , 15:39 — REGNUM У Румынии нет таких мощностей, чтобы помочь Молдавии преодолеть дефицит электроэнергии. Об этом в интервью румынскому агентству Agerpres сообщил вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Андрей Спыну Midr.gov.md

Он отметил, что в румынская сторона начала поставлять электроэнергию по ценам ниже рыночных, но этого объёма недостаточно.

«В связи с этим мы готовы покупать и на рынке, но и через тот аварийный контракт, который предлагает эту электроэнергию по гораздо более высокой цене», — заявил Спыну.

Молдавский министр обвинил в возникших проблемах Россию. Он назвал это «гибридными действиями», которые якобы ведутся против Молдавии.

Стоит отметить, что Газпром сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) из-за того, что Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР. В ПМР из-за этого сократили поставки электроэнергии в Молдавию. Кроме того, в феврале Киев отключился от энергетической системы России и Белоруссии, что перекрыло электроснабжение Молдавии от этой системы. В Кишинёве тогда это подали как очередной шаг к независимости от РФ.

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