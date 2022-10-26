Москва, 26 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В оставшийся период 2022 года вряд ли стоит ждать повышенного спроса на говядину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров.

Alpha Говядина

«При сильном росте цен на говядину потребители смогут быстро переключиться на альтернативные виды мяса, а именно на свинину и курицу, и продать имеющееся количество говядины не представится возможным даже для очень активных продавцов и производителей. Вряд ли стоит ожидать повышенного спроса. Он, скорее всего, останется на уровне 2022 года. При этом дальнейшее снижение уровня жизни жителей РФ может привести к снижению спроса, — сказал Петров. — Предложение также останется без значительных изменений со стороны российских производителей, поскольку увеличения показателей производства в аспекте импортозамещения можно ожидать только к 2026–2027 году, учитывая длительный цикл разведения скота, предназначенного для производства говядины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Петров объяснил, нужны ли в России пошлины на импортную говядину.