Москва, , 15:38 — REGNUM Пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура в Камчатском крае были произведены в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, сообщается 26 октября на сайте Кремля.

Ракетный полк ПГРК «Ярс» вышел на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области Function.mil.ru

«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.