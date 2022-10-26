Москва, 26 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Мобильные бригады в 82 регионах помогают людям старшего возраста, проживающим в отдаленных населенных пунктах, добраться с комфортом на специализированном автотранспорте на профилактический осмотр или диспансеризацию. Такая помощь пожилым людям стала возможна благодаря национальному проекту «Демография».

Правительство Алтайского края Мобильный патруль в Алтайском крае

Пожилые люди старше 65 лет, проживающие в отдаленных районах сельской местности, могут бесплатно доехать в центральные районные больницы для прохождения диспансеризации или на профилактический осмотр и обратно домой. Их отвозят на специализированном транспорте в сопровождении социальных работников. Автомобили отечественного производства оборудованы сиденьями с анатомическими спинками, поручнями, подъемниками и удобны для пожилых и маломобильных людей.

Помимо доставки в районные больницы, мобильные бригады выполняют дополнительные функции. Например, привозят пожилых людей в медицинские организации для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Кроме того, они доставляют лекарственные средства, медицинские изделия, продукты питания, предметы первой необходимости, а также медицинских работников к людям старшего поколения для оказания медицинской помощи на дому. Узнать расписание мобильной бригады можно в центре социального обслуживания населения.

Республика Бурятия

В Бурятии сотрудники службы «Мобильная бригада» с начала года помогли пройти диспансеризацию более 2,3 тысячам жителям республики старше 65 лет.

«По национальному проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета приобретены 15 автомобилей для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и прохождения диспансеризации. Мобильные бригады созданы в 15 районах республики с наибольшим количеством пожилых граждан, — объясняет министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова. — Всего с начала 2022 года специалисты осуществили 342 выезда в 245 населенных пункта. Они помогли 2 343 гражданам. Именно диспансеризация позволяет своевременно выявить основные факторы развития хронических неинфекционных заболеваний и получить квалифицированную консультацию врача, пройти лабораторные исследования, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию и другие функциональные исследования».

«Раньше приходилось заранее договариваться с кем-то из знакомых, чтобы добраться до районного центра и больницы. Не совсем неудобно, ведь ты никогда не знаешь, сколько пробудешь на приеме у врача, — рассказывает жительница улуса Кусоты Александра Дашибылова. — Сейчас, конечно, удобно сделали: машина забирает, в больнице по кабинетам нас провожают и домой доставляют. Медицинский осмотр все врачи проводят тщательно. Я очень довольна».

Всегда была проблема — отдаленность от районного центра сел, куда автобусы не ходят. И сейчас по словам пожилых сельчан стало очень удобно — организованная доставка в больницу и обратно, прием врачей без очереди. «Я давно хотела пройти медосмотр. Сама, наверное, не поехала бы в больницу — далековато и машины, которая довезла бы меня до Закаменска и обратно, нет. А тут нас везут, да еще и компанией, с нашими односельчанами», — отмечает 75-летняя Буданай Балданова, жительница с. Хамней.

Работой мобильных бригад довольны не только в Бурятии, подтверждение этому благодарные отзывы из разных регионов России.

Краснодарский край. «Раньше приходилось заранее договариваться с таксистом, — рассказывает Любовь Михайловна, которая недавно побывала на приёме в Новороссийской районной больнице. — Автобус тоже ходил редко. Сейчас, конечно, удобно сделали: машина забирает, в больнице по кабинетам нас провожают и домой доставляют».

Белгородская область. «Рейсовый автобус выезжает из нашего села в райцентр в 6 утра, возвращается обратно только после 14 часов. Для людей в возрасте очень тяжело столько времени проводить в ожидании, особенно зимой, да и не каждому под силу дойти до остановки или сесть в автобус. А тут не только приезжают к дому, но и помогают найти нужный кабинет, если это необходимо, ожидают и везут обратно», — делятся впечатлениями пожилые жительницы села Теребрено Татьяна Николаевна Ена и Анна Ивановна Барончук, которые постоянно пользуются услугой мобильных бригад.

Волгоградская область. «Я очень довольна, что есть такая служба, которая абсолютно бесплатно доставляет нас на приём к врачу. Наш фельдшер всех оповестила, составила график. Без спешки собрались все к девяти часам утра, сели в машину и поехали в Суровикино. Нас сопровождала специалист Центра - внимательный, общительный, всё нам рассказал, объяснил. На обратном пути мы заехали в аптеку. Это очень важно, у нас ведь лекарства купить негде. Спасибо тем, кто придумал для нас такое», - отмечает Пелагея Ивановна Озерковская.