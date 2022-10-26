Херсон, , 15:37 — REGNUM Более 70 тысяч жителей Херсонской выехали из районов правобережья Днепра, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо 26 октября в эфире телеканала «Крым 24».

Владимир Сальдо khogov.ru

» Люди звонят в колцентр, говорят о том, что хотят переправиться на левый берег. Но Херсон — это город на воде. У людей свои лодки, свои возможности. Но я уверен, что выехало более 70 тысяч за неделю как стала организована переправа», — сказал Владимир Сальдо.

Врио губернатора пояснил, что фактически херсонцы стали переезжать на левый берег Днепра ещё с начала октября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области с 19 октября организовали перемещение жителей региона на левый берег Днепра. Ранее сообщалось, что программа перемещения рассчитана на 60 тыс. человек.