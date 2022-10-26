Москва, , 15:37 — REGNUM Министерство сельского хозяйства РФ поступает правильно, решив продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на импортную говядину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров.

Говядина webandi

«Можно подтвердить правильность решения Минсельхоза о продлении тарифных льгот с нулевой пошлиной на импортную говядину, поскольку говядина является стратегически значимым продуктом, — сказал он. — Однако он является достаточно дорогим в силу его ограниченности в российском агробизнесе вследствие высокой стоимости воспроизводства. Значительно чаще жители РФ покупают менее дорогие сорта мяса, а именно курицу, свинину, индейку. Поступающая в продажу говядина имеет импортное происхождение, и ее тарификация с ненулевой пошлиной приведет к существенному росту цены, а обеспечение собственного импортозамещения говядиной требует определенного промежутка времени, поэтому на данном этапе решение Минсельхоза правильное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России цены на говядину на прилавках, как и на колбасу, перед Новым годом вырастут примерно на 10%.

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