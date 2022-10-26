Москва, , 15:36 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о добровольцах и их участии в военных действиях, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Минобороны России наделяется полномочиями определять, исходя из задач, стоящих перед Вооруженными силами, численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок использования добровольческих формирований, а также порядок прекращения и иные вопросы их деятельности. Также Минобороны России будет определять порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования и пребывания в них, требования, предъявляемые к гражданам РФ, поступающим в добровольческие формирования и пребывающим в них, а также порядок исключения граждан РФ из добровольческих формирований.

Минобороны кроме того будет определять порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок выплаты пребывающим в них гражданам Российской Федерации денежного содержания и других денежных выплат, продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи.

Устанавливается, что в добровольческие формирования могут входить военнослужащие, направленные в них Минобороны России. Граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, будут иметь статус (совокупность прав, обязанностей и ответственности), устанавливаемый федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На таких граждан в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, будет распространяться статус военнослужащих.

Устанавливается, что термин «контракт о пребывании в добровольческом формировании» и термин «контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», в федеральных законах будут использовать в одном значении.

Законопроект также закрепляет перечень оснований для исключения гражданина РФ из добровольческого формирования. При этом за гражданином РФ закрепляется право на досрочное исключение из добровольческого формирования по собственному желанию в порядке и на условиях, которые предусмотрены контрактом о пребывании в добровольческом формировании.

Обсуждаются также поправки, согласно которым добровольцы, получившие ранение в ходе спецоперации, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

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