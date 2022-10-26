Казань, 26 октября 2022, 16:59 — REGNUM Из столицы Татарии в Ростовскую область отправлена вторая группа мобилизованных. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб РТ.
Полк мобилизованных из Татарии направился в город Миллерово Ростовской области.
Военный комиссар РТ Сергей Погодин, уточнил, что накануне была проверка готовности полка. В напутственной речи к землякам военком отметил необходимость единства и братства военных.
«Вы должны быть едины. Рядом с вами — ваш военный брат. Неважно, откуда вы приглашены, из какого города. Теперь вы стоите плечом к плечу. Вы всегда должны помогать своему военному родственнику», — сказал Погодин.
ИА REGNUM напоминает, в Татарии более 150 многодетным мужчинам предоставили отсрочку от мобилизации.
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