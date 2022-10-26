Казань, 26 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Из столицы Татарии в Ростовскую область отправлена вторая группа мобилизованных. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб РТ.

Tatarstan.ru Палаточный лагерь для мобилизованных в Татарии

Полк мобилизованных из Татарии направился в город Миллерово Ростовской области.

Военный комиссар РТ Сергей Погодин, уточнил, что накануне была проверка готовности полка. В напутственной речи к землякам военком отметил необходимость единства и братства военных.

«Вы должны быть едины. Рядом с вами — ваш военный брат. Неважно, откуда вы приглашены, из какого города. Теперь вы стоите плечом к плечу. Вы всегда должны помогать своему военному родственнику», — сказал Погодин.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии более 150 многодетным мужчинам предоставили отсрочку от мобилизации.

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