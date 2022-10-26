Москва, , 15:35 — REGNUM В России в 2023 году наиболее привлекательными туристическими направлениями будут Сочи, Красная поляна и другие курорты Краснодарского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса, профессор департамента логистики и маркетинга, доктор экономических наук Ирина Меркулина.

«Однозначно говорить о большом наплыве российских туристов в страны СНГ в 2023 году нельзя, потому что помимо экономических, действуют и политические факторы, — сказала она. — В связи с мобилизацией образовался серьезный провал в фитнес-индустрии, где ощущается нехватка как тренеров, так и клиентов-мужчин. Такого же эффекта, но, возможно, в меньшем масштабе, следует ожидать и в туризме. Традиционно мужчины являются приверженцами экстремальных видов спорта, в которых продажи могут сильно упасть. Если говорить в сравнительном аспекте с 2022 годом, то возможно повышение на 5-10%. Наиболее привлекательными туристическими территориями будут выступать Сочи, Красная поляна и другие курорты Краснодарского края, а также северные направления, например курорты арктического региона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году в РФ будет наблюдаться рост делового туризма в страны СНГ.

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