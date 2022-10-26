Москва, , 15:35 — REGNUM Предпочтения российских туристов в 2023 году будут сосредоточены на странах, которые находятся недалеко от России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса, профессор департамента логистики и маркетинга, доктор экономических наук Ирина Меркулина.

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«Если зарубежный туризм ждет сильный провал продаж, то страны СНГ традиционно выглядят привлекательно для значительной части желающих отдохнуть, — сказала она. — Однако следует различать и те виды туризма, которые являются наиболее популярными. Деловой туризм в страны СНГ будет набирать темпы роста в связи с тем, что акцент деловых связей перемещается из зарубежных в российские. Следует также принимать во внимание и интенсивное развитие как традиционных, так и новых туристских маршрутов в СНГ, например если рассматривать туризм с целью отдыха или с медицинскими целями, горнолыжный туризм, пляжный туризм. Таким образом, в приоритете у туристов будут страны, располагающие такими туристскими ресурсами — морями, озерами, горами, СПА-центрами, медицинскими учреждениями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркулина рассказала, как просядет туристический поток из России за рубеж в 2023 году.

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