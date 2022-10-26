Москва, , 15:35 — REGNUM Туристический поток из России за рубеж в 2023 году может ожидать дальнейшее снижение в пределах до 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса, профессор департамента логистики и маркетинга, доктор экономических наук Ирина Меркулина.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Таким образом, в 2023 году по сравнению с 2022 годом предварительно оцениваемое снижение составит 20%, а по сравнению с 2021 годом — 50%, — сказала она. — Это обусловлено многими факторами, среди которых в первую очередь необходимо принимать во внимание экономические. Уровень жизни жителей РФ в 2022 году стал стремительно падать, повысились показатели безработицы, поскольку многие зарубежные компании ушли с российского рынка, тем самым оголив значительную часть рабочих мест. Те же компании, которые либо пока остались, либо перевели свой формат в плоскость российского бизнеса, уже не могут предложить заработные платы, сопоставимые с прежним уровнем дохода».

По ее словам, количество российских семей, попавших в такую ситуацию, многократно увеличивается, а обратной стороной процесса выступает сокращение расходов на заграничный отдых.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в РФ количество выездных туристов в 2022 году упало в 2,5 раза до 7,5 млн человек.

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