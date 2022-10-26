Москва, , 15:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что Киев намерен использовать «грязную бомбу».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Известно о планах использовать для провокаций так называемую «грязную бомбу», — сказал Путин 26 октября на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ.

Ранее о планах Киева проинформировал коллег из ряда стран министр обороны России Сергей Шойгу.

Как пояснили в Минобороны, киевский режим может создать и применить «грязную ядерную бомбу», собранную из радиоактивных отходов атомных электространций.