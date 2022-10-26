Путин рассказал спецслужбам СНГ о планах Киева применить «грязную бомбу»
Москва, 26 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев намерен использовать «грязную бомбу».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Известно о планах использовать для провокаций так называемую «грязную бомбу», — сказал Путин 26 октября на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ.
Ранее о планах Киева проинформировал коллег из ряда стран министр обороны России Сергей Шойгу.
Как пояснили в Минобороны, киевский режим может создать и применить «грязную ядерную бомбу», собранную из радиоактивных отходов атомных электространций.