Москва, 26 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев намерен использовать «грязную бомбу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Известно о планах использовать для провокаций так называемую «грязную бомбу», — сказал Путин 26 октября на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ.

Ранее о планах Киева проинформировал коллег из ряда стран министр обороны России Сергей Шойгу.

Как пояснили в Минобороны, киевский режим может создать и применить «грязную ядерную бомбу», собранную из радиоактивных отходов атомных электространций.