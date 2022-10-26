Тбилиси, 26 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Сотруднику Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии удалось после кадровой чистки восстановиться на работе с помощью суда, сообщает 26 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Гуга Гогадзе, главный специалист по закупкам Агентства, выиграл у государства трудовой спор в тбилисском аппеляционном суде. Первый суд истец проиграл. Аппеляционный же суд признал решение об увольнении Гогадзе незаконным, восстановил его на работе и обязал бывшего работодатель выплатить в качестве компенсации материального ущерба всю заработную плату за прошедший период и 3 000 лари (около $ 1 000) за моральный ущерб.

Гугадзе стал одной из жертв массовой кадровой чистки, которая стала проводится в сфере культуры после назначения министром Теи Цулукиани. В общей сложности было уволено около 70 человек, в том числе, и крупнейшие учёные.