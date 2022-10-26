Вашингтон, 26 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Двое из пяти американских избирателей говорят, что их беспокоит угроза насилия или запугивания на избирательных участках во время предстоящих выборов в Конгресс США, как следует из нового опроса Reuters/Ipsos, результаты которого агентство опубликовало 26 октября.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая насилия в центрах досрочного голосования или пунктах выдачи бюллетеней в преддверии выборов 8 ноября, когда, по ожиданиям, республиканцы получат большинство в Палате представителей и, возможно, Сенате. Однако власти штата Аризона уже обратились к федеральному правительству с просьбой расследовать случай возможного запугивания избирателей, после того как стало известно о том, как подающих бюллетени людей тайно снимали на камеру и следили за ними.

Среди зарегистрированных избирателей, опрошенных Reuters/Ipsos, 43% обеспокоены угрозами насилия или запугивания избирателей при личном голосовании. Этот страх оказался более выражен среди сторонников демократов, 51% из которых заявили, что встревожены возможным насилием, но и среди сторонников республиканцев тоже велика доля тех, кто испытывает такие же опасения, — 38%.

Кроме того, опрос Reuters/Ipsos показал, что две трети зарегистрированных избирателей опасаются, что экстремисты совершат акты насилия после выборов, если будут недовольны их результатами.

Результаты опроса свидетельствуют о растущем недоверии граждан к демократическим институтам страны после того, как в течение многих десятилетий углублялся раскол между приверженцами двух партий.

Враждебность между политическими лагерями в США выросла до такой степени, что всё реже принимаются законы при поддержке обеих партий и всё больше людей говорят, что были бы недовольны, если бы их дети вступили в брак с приверженцами другой партии.