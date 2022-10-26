* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает действия ООН в отношении Афганистана несправедливыми.

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По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими заявил: «ООН принимает решения под влиянием могущественных держав и несправедливо относится к другим странам мира».

Он добавил: «ООН должна передать место Афганистана в организации правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Карими, международная организация должна сохранять свою идентичность и влияние, независимо и эффективно выполнять свои функции, не подпадать под влияние великих держав и принимать справедливые решения по отношению к народам мира.

Некоторые политики и государства много раз обвиняли Организацию Объединённых Наций в том, что она следует политике Запада, особенно США.

Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря, ранее заявлял, что за прошедший год не была принята резолюция о передаче места Афганистана в ООН правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и этот вопрос решают государства-члены ООН.

В прошлом году, захватив власть в Афганистане, правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило в ООН письмо, в котором представило Сухейля Шахина, нынешнего главу его политического офиса в Катаре, в качестве представителя в этой организации.

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