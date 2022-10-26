Вашингтон, 26 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В европейских странах опасаются того, что, если на промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, победит американская Республиканская партия, это может разрушить единство западных государств в вопросе о военной помощи киевскому режиму. Об этом 26 октября сообщает газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что в случае победы республиканцев на выборах военная помощи Киеву может быть уменьшена.

По мнению издания, после начла спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР среди стран Запада наблюдается «редкий трансатлантический консенсус» в вопросе о военной помощи киевскому нацистскому режиму.

При этом, как подсчитала газета, западные государства обещали предоставить или предоставили Киеву в общей сложности свыше $93 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи, и большая часть из них приходится на США.

«После комментариев <…> Маккарти <…> чиновники в Киеве и в Западной Европе начали задаваться вопросом, может ли [Киев] продолжать рассчитывать на Соединенные Штаты. Неясно, выполнят ли республиканцы угрозы сократить финансирование [Киева], если возьмут под свой контроль Палату представителей», — говорится в публикации.

Также указывается, что даже мысль о том, что США могут сократить своё финансирование киевского режима, вызывает у стран Запада «тревогу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал альянс к дальнейшей помощи киевскому режиму.