Кишинёв, , 15:29 — REGNUM В Молдавии могут ввести практику веерных отключений электроэнергии, чтобы обеспечить устойчивость электроэнергетической системы. Об этом в интервью румынскому агентству Agerpres сообщил вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Электричество 99px.ru

Глава ведомства прокомментировал ситуацию в стране, вызванную дефицитом электроэнергии.

«Мы не исключаем, что настанет ситуация, когда отключим полностью города или села от электроэнергии на какие-то часы, чтобы снизить потребление электроэнергии», — сказал Спыну.

Он отметил, что уже принято решение сократить время наружного освещения в населённых пунктах для экономии.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за уменьшения объёмов поставляемого из РФ газа. Было объявлено, что внутреннее потребление электроэнергии находится в приоритете перед экспортом, из-за чего поставки электричества в Молдавию сократили более чем вдвое.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Молдавии заявила об опасности исчезновения нации

Читайте развитие сюжета: Румыния не поможет Молдавии преодолеть дефицит электроэнергии — Спыну