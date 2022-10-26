Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили приватизацию комплекса санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Вопрос был рассмотрен 26 октября на пленарном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Комплекс санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Комплекс находится в Курортном районе Петербурга по адресу 38-й км Приморского шоссе, д. 2, литера А. Площадь здания составляет порядка 35,5 тыс. кв. метров., а площадь территории, на которой оно находится, составляет 33,6 тыс. кв. метров.

«Здание является главным корпусом санатория «Белые ночи» и передано коммерческой организации по договору аренды для использования под санаторно-курортные цели. Здание к объектам культурного наследия не относится», — сказано в пояснительной записке проекту.

Представляя перед депутатами проект приватизации, представитель губернатора Петербурга в парламенте Константин Сухенко заявил, что начальная рыночная стоимость объекта может достигнуть 1,5 млрд рублей. Комплекс будет продан посредством аукциона, тогда и определится его конечная цена.

«У нас нет информации о наличии убежища. Если такая информация будет выявлена, здание будет исключено. Мы будем выяснять статус этого здания, статус убежища и его состояние», — заявила заместитель председателя городского комитета имущественных отношений Мария Мельникова.

Некоторых депутатов обеспокоила дальнейшая судьба санатория. Многие привели в пример ситуацию с приватизацией аналогичного комплекса «Дюны» на берегу Финского залива. Депутаты предполагают, что в дальнейшем санаторий не будет таким доступным, каким является сейчас.

За приватизацию «Белых ночей» проголосовали 32 депутата. Воздержались четверо парламентариев, а против выступили десять человек. Срок на внесение поправок взяли до 3 ноября 2022 года.

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