Москва, , 15:28 — REGNUM Диверсиями на «Северных потоках» фактически уничтожается общеевропейская энергетическая сеть. Об этом сегодня, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Экономический кризис в ЕС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Путин подчеркнул, что уничтожение энергетической инфраструктуры Европы делается, невзирая на то, что подобные методы наносят колоссальный ущерб европейской экономике.

«Такие диверсии значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. При этом Европа помалкивает по поводу того, а кто это сделал, кто заинтересован в этом», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух «Северных потоках» в зоне, которая контролируется американской разведкой.

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