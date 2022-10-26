Москва, 26 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Диверсиями на «Северных потоках» фактически уничтожается общеевропейская энергетическая сеть. Об этом сегодня, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

Путин подчеркнул, что уничтожение энергетической инфраструктуры Европы делается, невзирая на то, что подобные методы наносят колоссальный ущерб европейской экономике.

«Такие диверсии значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. При этом Европа помалкивает по поводу того, а кто это сделал, кто заинтересован в этом», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух «Северных потоках» в зоне, которая контролируется американской разведкой.

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