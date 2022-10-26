26 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 20:33 — REGNUM Известие о том, что 26 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин провёл тренировку стратегических сил сдерживания, воодушевило людей в соцсетях. Люди считают, что отработка РВСН нанесения массированного ответного ядерного удара остудит горячие вражеские головы на Западе.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люблю такое. Невменяемых англосаксов нужно держать в тонусе», — поделился впечатлением от видеокадров учений Дмитрий Стороженко.

«Правильно всё! Пусть сатанисты видят, что они сгорят в аду! Пусть только попробуют нас атаковать!» — поддерживает Алексей.

«Может, стоит подумать о превентиве?» — предлагает Евгений Кириллов.

«Правильно. Работать всё должно так, чтобы потом ни одна страна НАТО не осталась пригодной для жизни», — считает Вадим Ш.

«Молодец все-таки Путин, сражается один со всем миром, вот это истинный супергерой нашего времени», — заметил Денис Матвеев.

«Бойтесь, ливерная колбаса, гинеколог и индус», — иронизирует Максим К.

«Что тренироваться? Надо прямо в цель! И будет им зверек-писец! По-пластунски приползут и каяться будут! Только нужно сразу в цель, чтоб ответка не прилетела!» — рассуждает Сергей Писарев.

«Мы справимся отлично непременно, завершим всё, что начали, обязательно, и все виновные ответят обязательно», — считает Анастасия Борисова.

«Трудно в учении, легко в бою», — напоминает Иван Гайнутдинов.

«Вашингтон — цель №1?» — спрашивает Наталья Сухачёва.

Z Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Львов как намёк Киеву и Вашингтону», — отвечает Роман Чашвили.

«Пусть Запад внимательно наблюдает за этим событием и понимает, что при угрозе ядерной войны им точно не выжить», — считает Леонид Марков.

«А вот отсюда, сынки, наша Родина диктует свою непреклонную волю всему остальному сообществу», — поделился мнением Лев Постников.

«Сейчас начнётся вой про бряцанье. Да, бряцаем, чтобы у вас, чертей, даже мысли не было рыпаться на Россию», — рассуждает Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября под руководством Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. По данным Минобороны РФ, все задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей.

Ранее стало известно о проведении в России учений ядерных сил «Гром».

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