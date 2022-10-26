Париж, , 15:23 — REGNUM К концу недели премьер-министр Франции Элизабет Борн подробно расскажет о «двойном устройстве» для компаний и сообществ, которые не защищены тарифным щитом от резкого роста цен на энергию, сообщает Le Parisien.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран объявил, что премьер-министр скоро сделает объявление для предприятий и сообществ.

Премьер-министр представил совету министров все меры, принятые или изучаемые правительством, чтобы «защитить экономику» и «никого не оставить на обочине».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил британского политика Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

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