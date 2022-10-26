Махачкала, 26 октября 2022, 15:21 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов доложил о продвижении работы по освобождению попавших в плен земляков. По словам руководителя республики, бойцов из Дагестана включили в список на обмен пленными, он держит этот вопрос под личным контролем, однако процесс освобождения затягивается из-за стороны противника.
Глава Дагестана также подчеркнул, что ежедневно узнает о ситуации с обменом пленными, в числе которых и земляки из других субъектов Северного Кавказа, и держит связь с первыми заместителями руководителей Министерства обороны России и Росгвардии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о срыве процесса обмена пленными, в числе которых были и военные из республики.
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