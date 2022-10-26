Владикавказ, 26 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло доложил о продвижении работы по освобождению попавших в плен земляков. По словам руководителя республики, бойцов из республики включили в список на обмен пленными, он держит этот вопрос под личным контролем, однако процесс освобождения затягивается из-за стороны противника.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Меняйло

«В настоящее время ситуация такова: все они внесены в список на обмен, но сроки этого обмена затягиваются со стороны [представителей киевского режима]. Продолжаем работать. Еще раз повторяю: сделаем всё, чтобы обменять. Своих не бросаем!» — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Глава Северной Осетии также подчеркнул, что ежедневно узнает о ситуации с обменом пленными, в числе которых и земляки из других субъектов Северного Кавказа, и держит связь с первыми заместителями руководителей Министерства обороны России и Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о срыве процесса обмена пленными, в числе которых были и военные из республики.