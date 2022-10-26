Калуга, 26 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Форум «Развитие региональных брендов: семейное предпринимательство» стартовал 26 октября в Калуге. Форум начался с пленарной сессии по теме «Развитие региональных брендов: семейное предпринимательство». В мероприятии участвуют представители малого и среднего бизнеса из Калужской области и других регионов страны. Для налаживания деловых контактов и продвижения бизнеса в Калугу приехали более 50 участников проекта «100 семейных компаний под патронатом президента Российской Федерации». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Перед участниками форума выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова

На пленарной сессии обсудили вопросы развития семейного бизнеса, женской предпринимательской инициативы, правовой охраны традиционных товаров. Согласно статистике Торгово-промышленной палаты России, 75% успешных малых и средних компаний страны — семейные предприятия. В Калужской области действуют более 15 технологичных предприятий из разных отраслей, в которых семейные традиции способствуют укреплению экономики региона. способствуют популяризации Калужской области, являются ее гордостью. Правительство региона активно содействует их продвижению и развитию.

«Наша с вами задача — вырастить могучие деревья семейного бизнеса по всей стране и сделать эту историю необратимой. Мы очень хотим, чтобы правительство Калужской области и созданная в регионе инфраструктура поддержки бизнеса вошли в активную команду семейного бизнеса России», — отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова.

Она передала для губернатора Владислава Шапши эмблему семейного предпринимательства — семейное дерево, как напоминание о том, что задачей на века является взращивание семейных компаний страны. За ними — будущее России.

В программе форума — консультации для предпринимателей по мерам государственной поддержки бизнеса, тематические мастер-классы и экспертная дизайн-сессия. Специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности проведут обучающий семинар на тему: «Региональные бренды России — новые точки роста». Он призван содействовать развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения регионального бюджета. Представителям бизнес-сообщества области расскажут о таких объектах интеллектуальной собственности как географическое указание и наименование места происхождения товара. Речь пойдет о правилах и условиях регистрации этих обозначений и конкурентных преимуществах их использования, а также о трендах развития объектов интеллектуальной собственности в России.

В рамках мероприятия организована выставка продукции семейных предприятий Калужской области.