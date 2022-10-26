Чебоксары, 26 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В столице Чувашии изменили размер ежемесячных выплат гражданам, удостоенных звания «Почётный гражданин города Чебоксары». Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Данным решением внесены изменения в порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты почётным гражданам города Чебоксары. Размер выплаты увеличивается с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Отметим, что размер поощрения не менялся с 2011 года.

Напомним, звание «Почётный гражданин города Чебоксары» является высшим в чувашской столице. Удостоенные его горожане ежемесячно получают выплаты из муниципального бюджета. Также они могут вносить в горсобрания предложения по развитию столицы, бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать медицинские услуги.

Почётное звание было учреждено «в целях признания выдающихся заслуг граждан и поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечения его благополучия и процветания».

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году власти Чебоксар наделили руководителей города (сити-менеджера и спикера горсобрания) правом погребения в мемориальных аллеях «Зона почётных захоронений».

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