Москва, , 15:16 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Против проекта главного финансового документа страны выступили фракции КПРФ и СРЗП, поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

Госдума

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет должен решать задачи, которые стоят сегодня перед страной.

«Основные задачи, которые мы закладывали в бюджет как приоритетные — это выполнение всех социальных обязательств, в том числе новых социальных обязательств, которые определены президентом. Это также обеспечение технологической независимости нашей страны и обеспечение тех производств, которые у нас не были еще развиты таким образом, чтобы мы могли говорить о своей независимости в технологической сфере», — сказал Силуанов.

«Обсуждение бюджета — это обсуждение приоритетов, куда должны быть направлены деньги», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Согласно документу, доходы федерального бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, 2024 году — 27,23 трлн рублей, 2025 году — 27,97 трлн рублей.

Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.

Предполагается, что федеральный бюджет будет дефицитный. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования.

Согласно материалам к законопроекту, в 2023 году предусматривается снижение объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 2,7 трлн рублей, в 2024 году на 305,7 млрд рублей и в 2025 году на 697,1 млрд рублей. В 2023–2024 годы предполагается использование средств ФНБ в качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в объеме до 2,9 трлн рублей в 2023 году и до 1,3 трлн рублей в 2024 году.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2023 год прогнозируется в объеме 8,9 трлн рублей. В 2024 и 2025 годах объем нефтегазовых доходов составит 8,65 трлн рублей и 8,48 трлн рублей.

На реализацию государственных программ в 2023 году предлагается направить 20,64 трлн рублей, в 2024 году — 20,86 трлн рублей, в 2025 году — 20,29 трлн рублей.

В 2023 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,207 трлн рублей, в 2024 — 2,974 трлн рублей, в 2025 — 2,556 трлн рублей.

По мнению комитета Госдумы по бюджету и налогам, в целом проект федерального бюджета, как основной инструмент экономической политики, предусматривает стратегическую концентрацию финансовых ресурсов для выполнения социальных обязательств, реализации посланий президента РФ федеральному собранию и мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития страны, обеспечения обороноспособности и безопасности страны, решения новых задач, стоящих перед страной.

Второе чтение законопроекта ожидается 22 ноября.

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