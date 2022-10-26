Москва, 26 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Представители межрегионального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора проверили ООО «ССК «Звезда», которое осуществляет строительство установки атомного ледокола проекта 10 510 «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Iceberg.sp.ru Макет атомного ледокола «Лидер»

«Установлено, что строительство ведется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, конструкторской и технологической документацией», — указано в сообщении.

Отмечается, что атомный ледокол проекта 10 510 «Лидер» с реакторными установками Ритм-400 является турбоэлектрическим ледоколом мощностью на валах 120 Мвт с четырёхвальной гребной установкой. «Лидер» предназначен для проводки одиночных крупнотоннажных судов, лидирования караванов, а также поддержания судоходного канала в Арктике круглогодично.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что атомный ледокол «Урал» (проект 22 220) вышел из Петербурга в Балтийское море и приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

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