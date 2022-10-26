Пенза, 26 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Пензенской области состоится IV всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-Птица». В мероприятии примут участие 50 человек из 30 городов России, сообщает министерство внутренней и информационной политики области.

Tarhany.ru Пензенская область. Заповедник «Тарханы»

Церемония открытия форума состоится 28 октября в 11:00 (мск) в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Форум проводится с целью изучения, сохранения и распространения русской традиционной культуры среди молодежи. Его участники ознакомятся с особенностями русского народного творчества, посетят мастер-классы по бисероплетению, росписи по дереву, изготовлению глиняных игрушек.

Еще одной образовательной площадкой форума 29 октября станет государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензе 21–23 октября прошел XII всероссийский фестиваль — конкурс народного танца «Танцуй, Поволжье!».

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