26 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 20:27 — REGNUM Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии №10 Севастополя состоялась 26 октября на Малаховом кургане Музея обороны города. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Вид Севастопольской бухты с Малахова кургана Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вид Севастопольской бухты с Малахова кургана Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вид Севастопольской бухты с Малахова кургана Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к церемонии принесения присяги Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ученики гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Построение перед присягой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Второй кадетский класс Росгвардии в Севастополе основан 1 сентября 2022 года — в пятом «К» классе гимназии № 10 Александр Полегенько © ИА REGNUM

В гимназии №10 планируют принимать пятиклассников в ряды кадетов Росгвардии ежегодно Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии №10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии №10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прошла на Малаховом кургане Музея обороны Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военный оркестр Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное мероприятие началось с торжественного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации у Оборонительной башни Корниловского бастиона. После этого началась собственно церемония принесения присяги — учащиеся пятого «К» класса один за другим произнесли первую в своей жизни клятву. Каждый из них вышел из строя школьником, а вернулся в ряды одноклассников уже кадетом.

Мероприятие началось с торжественного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации у Оборонительной башни Корниловского бастиона Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Юных кадетов поздравили представители Росгвардии, с наилучшими пожеланиями к юным росгвардейцам обратилась заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.

Юных кадетов поздравили представители Росгвардиии и заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко Александр Полегенько © ИА REGNUM

Присяга Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Второй кадетский класс Росгвардии в городе Севастополе основан 1 сентября 2022 года — в пятом «К» классе гимназии № 10. Теперь в гимназии №10 ежегодно планируют принимать пятиклассников в ряды кадетов Росгвардии.

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония принесения присяги кадетами Росгвардии — учениками гимназии № 10 г. Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM