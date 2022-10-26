Тбилиси, 26 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили заявил о необходимости создания структуры по борьбе с коррупцией — Антикоррупционного бюро, сообщает 26 октября parliament. ge.

Parliament.ge Анри Оханашвили

Антикоррупционное бюро будет осуществлять надзор за реализацией документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и Национальную антикоррупционную стратегию Грузии. С этой целью бюро будет также координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Антикоррупционное бюро будет подотчетно парламенту Грузии и межведомственному совету по борьбе с коррупцией. В частности, глава бюро должен представлять ежегодные отчёты парламенту Грузии и периодические отчёты межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Кандидаты на должность главы Антикоррупционного бюро будут отобраны конкурсной комиссией, созданной с участием государственных органов и представителей гражданского общества на основе открытого конкурса, и представлены премьер-министру Грузии, а премьер-министр выберет и назначит главу Антикоррупционного бюро из этих кандидатов.

По словам Оханашвили, законодательные изменения служат реализации пункта 4 условий из 12-ти пунктов Еврокомиссии по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС.

В самое ближайшее время юридический комитет парламента начнёт слушания по принятию пакета законодательных поправок. Данный пакет был разработан рабочей группой, созданной юридическим комитетом, в деятельности которой участвовали представители государственных учреждений и гражданского общества.

Напомним, что 17 июня Еврокомиссия выдвинула официальному Тбилиси условия из 12-ти пунктов, только после выполнения которых, Грузия может претендовать на получения статуса кандидата в члены ЕС.