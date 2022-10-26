* запрещённая в России организация

Луганск, 26 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Несколько боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были застрелены наёмниками из Польши за то, что пытались заставить их наступать на кременском направлении в Донбассе. Об этом 26 октября рассказал полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания Наёмники

«После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наёмники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперёд», — приводит его слова РИА Новости.

Также Киселев уточнил, что наёмники не хотят находиться в наступающих на российских военных частях и настаивают, чтобы этим занимались отряды киевской территориальной обороны. При этом нацистские формирования Киева используются для того, чтобы повлиять на наёмников в такой ситуации.

«Часты разборки с нацистами, ведь они заставляли наемников идти наравне с тербатами. В этот раз также на разбор приехали представители «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По нашим данным, поляки частично «утилизировали» любителей Бандеры», — пояснил полковник полиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать существующий конструктивный диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).