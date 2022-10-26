Кишинёв, 26 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Молдавии по итогам 2022 года ожидается спад ВВП на 0,5%. Об этом говорится в докладе, опубликованном пресс-службой Национального института экономических исследований (INCE).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По расчётам экспертов, инфляция к концу года составит 30,3%, экспорт вырастет на 45,1%, а импорт — на 27,1%. Также ожидается падение производства: на 7% в аграрном секторе и на 2% — в промышленности.

Авторы доклада считают, что негативное влияние на экономику в Молдавии оказали спецоперация по денацификации б. УССР, высокие цены, дорогие кредиты и снижение спроса. Инфляция объясняется сильным ростом цен на энергоносители.