Москва, 26 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Соколенко новым российским послом в Чаде, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

«Назначить Соколенко Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Чад», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Александра Чвыкова.