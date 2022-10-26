Уфа, , 15:17 — REGNUM Число зарегистрированных безработных в Башкирии с начала 2022 года уменьшилось с 22,2 тысяч до 18,4 тысяч человек. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что уровень безработицы в Башкирии по методологии международной организации труда сложился на отметке 3,3%, тем самым обновив исторический минимум с момента создания службы занятости — 1991 года.

«Кроме того, с начала октября в регионе сложилось положительное сальдо «принятые минус уволенные». То есть численность принятых на работу граждан превысила численность уволенных», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой.

Отмечается, что с 1 по 24 октября трудоустроенных в Башкирии стало больше на 3427 человек.